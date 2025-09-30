Serre vandalizzate alla Cavallini: alunni e prof al lavoro per ripartire

Dopo la notizia delle serre vandalizzate all’Istituto Agrario Cavallini di Lesa da parte di ignoti, la scuola è pronta a ripartire.

I lavori

Al rientro a scuola dopo il gesto vandalico, alunni e insegnanti, con il supporto della collettività, si stanno dando da fare per sistemare la serra dell’Istituto danneggiata (per la seconda volta).

Ecco il testo del messaggio pubblicato dall’Istituto Agrario Cavallini:

“Con indomito spirito Cavalliniano, l’istituto Cavallini sta rimettendo in piedi la serra distrutta: non ci arrendiamo. Con la comunità al fianco, stiamo riassemblando le strutture, trasformando questa difficoltà in nuove opportunità per gli studenti. Grazie a tutti per il sostegno: insieme siamo più forti”.