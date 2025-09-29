Vandalizzate le serre dell’Istituto agrario Cavallini di Lesa

E’ la seconda volta in pochi mesi: lo sdegno della direzione dell’Istituto Cavallini

Serre vandalizzate

“Provocare danni a una scuola è di per sé un gesto violento che ferisce famiglie, studenti, studentesse e il personale di un luogo di educazione, di crescita, di innovazione che investe sul futuro di un Paese attraverso le giovani generazioni che lo frequentano. Ma per la seconda volta in pochi mesi, le serre idroponiche della Sede del nostro “Cavallini” di Solcio di Lesa sono state vittima di vandali spregiudicati, senza alcun rispetto per la collettività, privi di ogni forma di intelligenza. Materiali acquistati con fatica e certamente preziosi per la didattica sono stati in parte sottratti e in parte devastati”. C’è amarezza nelle parole della direzione dell’Istituto Cavallini.

“Episodi come questo coinvolgono e offendono la dignità di coloro che si impegnano quotidianamente per garantire una scuola di qualità.

Resta comunque il “buon cuore” della collettività e di chi è già pronto a donare materiali e fondi per ripartire un’altra volta: perchè Istituto agrario cavallini con I.I.S. “G. Bonfantini” davanti a questa violenza non si fermano. La “scuola per la vita” dice grazie a chi sostiene e condanna fermamente chi, ancora una volta, ha tentato di fermare sviluppo, cultura e futuro”.

Il sindaco Luca Bona ha espresso solidarietà alla scuola e ha allertato polizia locale e carabinieri per tenere alta l’attenzione su casi simili.