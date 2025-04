Divignano in lutto per l'ex sindaco Contini

Divignano è in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Romildo Contini, ha guidato l'Amministrazione del paese per ben 4 mandati.

Il paese in lutto per l'ex sindaco

Folta partecipazione mercoledì 9 aprile, nella chiesa parrocchiale dei Santi Stefano e Rocco, per l’ultimo saluto che la comunità di Divignano ha voluto rendere al suo ex sindaco Romildo Contini, mancato lunedì dopo una breve malattia all’età di 86 anni. Lascia la moglie Josè, la figlia Sabrina col marito Valter e la nipote Valentina.

Sindaco per quattro mandati

Era stato eletto primo cittadino per quattro legislature Dal 1980 al 2001 quale esponente del Partito comunista italiano, poi con una lista civica di centro-sinistra. La sua passione per la politica lo ha portato nel 2000 anche a candidarsi alle elezioni Regionali nella lista di Rifondazione Comunista, ma non venne eletto. Di origini cremonesi, Contini si trasferì da giovane nel Novarese, stabilendosi a Divignano, dove intraprese l’attività di apprezzato carpentiere, dando vita ad una fiorente impresa.

Oltre che per la sua attività imprenditoriale, Romildo Contini è ricordato per il suo impegno quale politico e stimato amministratore comunale, attento e sensibile alle esigenze del paese e alle necessità dei cittadini.

Il ricordo del sindaco attuale

"E’ stato un uomo che si è molto impegnato per Divignano! Sempre disponibile, presente ad ogni iniziativa locale - queste le parole dell’attuale sindaco Luciano Carlana, che lo ricorda con stima - Personalmente conservo un ottimo ricordo di lui, come cittadino, imprenditore e come amministratore. Va ricordato anche che con la sua impresa ha dato lavoro a tante persone che ne avevano bisogno. Ha svolto il suo ruolo di sindaco mettendo al primo posto il bene dei suoi concittadini; per questo benvoluto e stimato da tutti in paese, anche da chi non condivideva le sue idee politiche. Così lo vogliamo ricordare e ringraziare".