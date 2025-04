Uno sportello per chi ha perso una persona cara ad Arona

Un nuovo sportello dedicato, per offrire supporto a tutti coloro che stanno affrontando drammi legati a tragiche perdite. Un nuovo servizio attivato gratuitamente dall'Amministrazione Comunale di Arona mirato a creare una rete di sostegno per aiutare le persone a gestire il dolore e iniziare un percorso di cammino guidato.

I dettagli

Tutti coloro che ne avranno la necessità, potranno fissare un appuntamento tramite messaggio al numero WhatsApp dedicato (+39338.9338164), o mandare una mail all'indirizzo:

centrofamiglia@comune.arona.no.it: riceveranno un ascolto attento e professionale, cercando di elaborare le difficoltà emotive legate al lutto e alla perdita di una persona cara.

L'accesso al servizio è gratuito.

"Invitiamo chiunque sia interessato e senta il bisogno di ricevere un aiuto - spiega l'Assessore con Attenzione alle famiglie di persone mancate alla vita, Monica D'Alessandro - a contattare il nostro ufficio CENTRO FAMIGLIA, sito al piano terra (porticato comunale, dopo l'ingresso del Comune) per avere ulteriori informazioni e per fissare un appuntamento. Insieme possiamo costruire una rete di supporto forte e coesa in base alle difficoltà a cui la vita purtroppo ci mette di fronte".