Treni fermi per il Ponte del 25 aprile tra Arona e Premosello: "Assurdo e inaccettabile"

La chiusura della linea ferroviaria tra Arona e Premosello, dalle ore 00.01 del 25 aprile alle ore 23.59 del 27 aprile 2025, "fa riflettere - afferma il sindaco di Baveno Alessandro Monti - su cosa servano incontri e riunioni visto che della chiusura in questione non sapevamo nulla".

La posizione di Monti

"E' assurdo e inaccettabile che nessuno di RFI, quando si è svolto il tavolo tecnico tra amministratori e parti coinvolte pochi giorni fa, ci abbia informato della chiusura della linea ferroviaria nei giorni a cavallo del 25 aprile.

In un periodo strategico per il turismo si chiude la linea ferroviaria: non bastavano i disagi vissuti la scorsa estate e quelli che temiamo per la prossima, si aggiunge anche questa situazione paradossale. Mi chiedo a cosa servano incontri e riunioni se non si analizzano i problemi con spirito costruttivo: siamo letteralmente cascati dalle nuvole quando siamo stati informati di questa nuova chiusura. E segnalo anche che siamo ancora in attesa di capire come si potranno limitare i disagi in estate, perché ad oggi di provvedimenti concreti non ne sono stati presi”.