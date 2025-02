E' tutto pronto per la festa di Carnevale di domani a Oleggio Castello

Domani, domenica 23 febbraio, la comunità di Oleggio Castello si troverà per festeggiare il Carnevale.

A Oleggio Castello è tutto pronto per la festa di Carnevale

Le aspettative sono molto alte per la giornata di domani, domenica 23 febbraio, a Oleggio Castello. E' a partire dalle 14 che infatti, in piazza Comolli, è stato fissato il ritrovo per la sfilata in maschera di Carnevale. I partecipanti e le mascherine partiranno in corteo, che tra festoni e scherzi colorati raggiungerà il centro Don Rolando, sede della Pro Oleggio. L'iniziativa, che in caso di maltempo sarà rinviata al 2 marzo, ha anche un tema comune, che è quello del "Carnevale in scatola con Oleg e Giò".

Animazione speciale e un concorso unico

Durante tutta la durata dell'evento il Mago Alex provvederà all'animazione con uno specialissimo magic show, e non mancherà nemmeno una caccia alle scatole d'oro. Come negli anni passati, saranno anche premiate le maschere più belle, e alla fine della giornata sarà offerta una gustosa merenda a tutti quanti. Gli organizzatori specificano la raccomandazione del riciclo del più possibile per creare il proprio costume di Carnevale.