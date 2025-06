Ampliamento del cimitero a Oleggio Castello

Martedì 24 giugno c’è stato un incontro, con tutte le componenti del Consiglio Comunale, nel quale l’Arch. Claudia Bartorelli e l’Ing. Luca Giacometti hanno presentato lo schema di progetto per l’ampliamento del nostro cimitero.

I dettagli in un comunicato stampa

"Il responsabile del nostro Uff. Tecnico ha previsto l’utilizzo dell’area comunale contigua al cimitero che guarda ad est verso la tomba monumentale della famiglia Dal Pozzo.

L’intervento, date le difficoltà logistiche, sarà molto complesso e garantirà il soddisfacimento dei fabbisogni per i prossimi decenni.

Riguardo al finanziamento dell’opera abbiamo condiviso di utilizzare fondi dell’avanzo di amministrazione a cui seguirà la stipulazione di un mutuo bancario.

Il progetto ha avuto il gradimento di tutti consiglieri comunali per cui possiamo annunciare che la procedura per l’avvio dell’intervento è iniziata.

La “condivisione” di questo importante piano cimiteriale è un fatto molto rilevante in quanto tutto ciò sarà fondamentale per la cittadinanza ed è testimonianza di un idoneo spirito collaborativo.

“La strada è tracciata”.

Comunicato congiunto Consiglieri Comunali di Maggioranza e Minoranza