Lutto a Oleggio Castello per l'ex presidente della bocciofila

"Anche negli ultimi tempi, quando le sue condizioni di salute lo preoccupavano, accoglieva me e mio figlio a casa sua con gentilezza". Stefania Biaggi, presidente della Bocciofila Oleggese, commenta la scomparsa, avvenuta a 88 anni, di Pietro Caligara, ex presidente del gruppo e molto conosciuto e apprezzato in paese.

Lutto a Oleggio Castello

Caligara lascia la moglie Renata e i figli Alberto e Andrea. E’ mancato nella mattina di martedì 29 aprile mentre era ricoverato alla clinica Maugeri a Gattico-Veruno. «Pietro e mio zio Davide Munaro rifondarono la nostra bocciofila - continua Biaggi - l'associazione nacque negli anni '30 del secolo scorso, ma loro due l'hanno rimessa in piedi a metà anni '80 riscattando i giocatori nei paesi intorno a Oleggio Castello. Volevano rivitalizzare un circuito che promuovesse la pratica sportiva e il piacere di stare insieme in allegria. Portiamo avanti questi valori ancora oggi seguendo il loro esempio. Pietro era anche giocatore e nutriva una grande passione per il gioco delle bocce e per la loro promozione sul territorio. Era anche presidente della cooperativa proprietaria dei locali che oggi ospitano un ristorante in centro paese».

«Era un uomo davvero appassionato - commenta il sindaco Marco Cairo - lo ricordo come paziente e disponibile. Ha dato molto al paese e la Bocciofila è una realtà concreta per Oleggio Castello, una realtà che procede sulla base dell'input che ha dato lui. So che il giorno prima di lasciarci aveva festeggiato il suo compleanno con le persone a lui care. Era sempre pronto a dare il suo contributo per la comunità, anche se la salute negli ultimi anni gli ha creato qualche problema cui cercava di reagire con forza e con l’amore per la vita. Il suo essere vicino alle persone e la sua voglia di fare del bene devono rappresentare lo stimolo, soprattutto per i giovani, di donarsi alla collettività con impegno e sacrificio».