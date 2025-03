Dungeons & Dragons: una mattinata di gioco di ruolo a Castelletto

Iscrizioni aperte per la mattinata di gioco di ruolo con Dungeons and Dragons alla biblioteca di Castelletto.

Gioco di ruolo in biblioteca a Castelletto

Iscrizioni aperte per la giornata di gioco di ruolo per adulti e giovani in biblioteca. L’8 marzo, dalle 9.30, si potrà partecipare a una sessione del gioco di ruolo “Dungeons and Dragons”, grazie ad alcuni master volontari. La prenotazione è obbligatoria (0331.962655).

Un'opportunità di divertimento per adulti e giovani

Dungeons & Dragons è il primo gioco di ruolo da tavolo di ambientazione fantasy ed il più famoso al mondo, che appassiona giocatori di tutte le età dal 1974, quando fu pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti. In Dungeons & Dragons i giocatori si calano nel ruolo di vari personaggi, suddivisi in 12 classi con caratteristiche diverse (barbaro, druido, guerriero, ladro, monaco, stregone ecc.), e vivono insieme un'avventura unica all'interno di un mondo fantastico creato dal Dungeon Master, il vero regista della storia, che ha il delicato compito di essere al contempo narratore ed arbitro del gioco.

Anche la sorte ha un ruolo nell'avventura: il lancio dei dadi, che in questo gioco sono ben 7 e con un numero di facce diverso a seconda dell'utilizzo, determina la riuscita e l’influenza (o l’entità) delle azioni di gioco dall'esito incerto.