Polizia di Stato nelle stazioni di Arona, Borgomanero e Carpignano: 338 persone controllate

Tra venerdì sera e sabato pomeriggio scorsi la Polizia di Stato ha implementato il servizio di controllo del territorio in provincia, anche mediante l’utilizzo del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

I dettagli

Nello specifico, anche a seguito di specifiche indicazioni pervenute dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblico tenutosi in Prefettura, sono stati effettuati, controlli nei pressi delle stazioni ferroviarie di Arona, Borgomanero e Carpignano Sesia e nelle vie dei rispettivi centri cittadini.

Si sono effettuati pattugliamenti appiedati sottoponendo poi a controllo alcuni esercizi commerciali. Durante l’espletamento dei servizi venivano controllate in tutto 338 persone, di cui 56 stranieri e 62 con precedenti di polizia, oltre a 61 veicoli.

Durante il servizio si sottoponevano a controllo di polizia 11 esercizi commerciali situati nei tre centri abitati. Nel corso dei servizi, coordinati da due Funzionari di polizia, sono stati impegnati 42 agenti della Questura, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, oltre alla Polizia Locale di Arona e Carpignano Sesia.

Sono state emesse 2 contestazioni amministrative per circolazione con revisione veicolo non in regola.