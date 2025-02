Impronta Civica Arona: "Centro estivo comunale a luglio per i bambini dai 3 ai 6 anni"

La proposta del gruppo di minoranza ad Arona: "Centro estivo comunale opportunità per le famiglie".

Intervento di Impronta Civica

"Durante l'anno scolastico 2024-2025, 107 bambini dai 3 ai 6 anni sono iscritti presso le scuole Cesare Battisti e Via Piave, locali di proprietà del Comune. La cooperativa che gestisce il servizio di post scuola ha dimostrato competenza e affidabilità.

Offrire un servizio di centro estivo esclusivo per i bambini di questa fascia d'età è fondamentale. La continuità di luogo e persone di riferimento è essenziale per il loro sviluppo educativo. I bambini necessitano di tempo e familiarità per adattarsi a nuovi ambienti e persone.

La nostra proposta: Collaborare con la cooperativa e il personale che già opera nelle scuole per organizzare un centro estivo durante il mese di luglio, garantendo un ambiente sicuro e familiare per i piccoli.

I costi

"Una parte della spesa potrebbe essere coperta dalla quota contributo comunale, mentre il resto sarebbe a carico delle famiglie con una tariffazione basata su ISEE.

Chiediamo alla Giunta Comunale di impegnarsi a studiare la fattibilità economica e tecnica di questa proposta e a riportare le valutazioni al Consiglio Comunale entro fine marzo".