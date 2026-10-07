Il Coro La Rocca al “Concerto della Meraviglia” di Leggiuno

Venerdì 9 ottobre, alle ore 20.30, nella suggestiva Chiesa di Santo Stefano a Leggiuno, il Coro La Rocca di Arona sarà protagonista, insieme ad altri quattro cori, del “Concerto della Meraviglia”, una serata di musica, solidarietà e condivisione.

Il concerto

L’iniziativa è legata alla Giornata della Meraviglia, ideata da Marco Rodari, il Claun Il Pimpa, e promossa dall’associazione “Per far Sorridere il Cielo”, con l’obiettivo di portare attenzione ai bambini che vivono nei territori colpiti dalla guerra e sostenerli nel ritrovare il diritto alla meraviglia, alla serenità e al sorriso.

Per il quarto anno consecutivo, il Coro La Rocca sceglie di unirsi a questa importante iniziativa, consapevole che anche attraverso la musica è possibile trasmettere un messaggio di pace, vicinanza e speranza.

Una serata nella quale le voci dei cori si uniranno per ricordarci che, anche nei momenti più difficili, la meraviglia, la musica e un sorriso possono diventare un piccolo ma prezioso gesto di pace.