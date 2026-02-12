Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend 14-15 febbraio

Ecco qualche spunto utile per trascorrere il fine settimana nel novarese.
Gli eventi
Festa di San Valentino “Mi piace Arona in Love”
sabato 14 dalle 21.30
Sabato 14 febbraio 2026 Arona organizza la prima Festa di San Valentino “Mi piace Arona in Love” dalle 21.30 alle 1.30 sul lungolago di Arona.
DJ Set by ATOM
Kiss corner, lucchetta il tuo cuore
Sensibilizzazione by Cri Arona e Avis Arona
Arona – Corsa podistica “Arona 10K”
domenica 15 ore 9.30 – 12.00
ARONA 10K è una manifestazione nazionale di corsa su strada, in programma il 15 febbraio 2026, inserita nel Calendario Nazionale – percorso certificato ed omologato FIDAL. In concomitanza alla Arona 10K si terrà una camminata non competitiva di 5 Km libera a tutti. Partenza da Lungolago Nassiriya alle ore 9.30.
Trecate – “Da Zero a Liga” al Pellico
sabato 14
La cover band dedicata a Luciano Ligabue a Trecate al teatro Pellico il prossimo sabato 14 febbraio alle 21.
Dormelletto – Festa di carnevale
sabato 14
Sabato 14 febbraio, alle 12 “Sporta a ca” polenta e bruscitt o zola serviti dagli Alpini, un’occasione per gustare i sapori della cucina locale sostenendo il Carnevale (su prenotazione al numero 335.1334445, oppure presso bar b&b di Dormelletto). Poi, nel primo pomeriggio, alle 13.30 sfilano i carri allegorici, veri capolavori di ingegno e fantasia.
Alle 15 arrivano le maschere al Parco Ribot, dove i bambini diventano protagonisti. La festa si chiuderà con una meravigliosa merenda in oratorio e la musica di DJ Amedeo.
Castelletto Ticino – 3° Cimento invernale
domenica 15 ore 10
Swim Run Forfun invita domenica 15 febbraio 2026 alla terza edizione del Cimento Invernale di Castelletto Sopra Ticino.
Programma
ore 10.00 ritrovo in località porto
ore 11.00 tuffo
ore 11.30 aperitivo
Arona – Ballando insieme al Palagreen
15 febbraio
Nuovo appuntamento con “Ballando insieme al Palagreen”, un evento pensato per regalare momenti di allegria, musica e comunità!
Quando: domenica 15 e 22 febbraio 2026
Orario: Dalle 15.00 alle 18.00
Dove: Palagreen, via Monte Zeda 3
Organizzato da Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione Divertiamoci Con NaturalmenteLu
tanto divertimento con un piccolo contributo di 4€