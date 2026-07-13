Estate bambini 2026 ad Arona: mercoledì La danza delle mani

Appuntamento mercoledì 15 Luglio 2026 – ore 21, con ingresso gratuito.
Estate bambini
Estate bambini, ogni mercoledì dalle ore 21 spazio ai bambini e alle famiglie con letture animate e laboratori creativi all’Arena 2ke20 del Parco Giochi.
Calendario
15 luglio – La danza delle mani. Storie in movimento con Luana Bigioni
22 luglio – La storia di Betty e Betto. Storie in movimento con Luana Bigioni
29 luglio – A spasso con la storia. Tre civiltà a confronto con M. Teresa Praitano
In caso di maltempo, gli eventi saranno annullati – partecipazione gratuita