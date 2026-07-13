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Estate bambini 2026 ad Arona: mercoledì La danza delle mani

Partecipazione gratuita

Estate bambini 2026 ad Arona: mercoledì La danza delle mani

Arona · 13/07/2026 alle 07:17

di

Appuntamento mercoledì 15 Luglio 2026 – ore 21, con ingresso gratuito.

Estate bambini

Estate bambini, ogni mercoledì dalle ore 21 spazio ai bambini e alle famiglie con letture animate e laboratori creativi all’Arena 2ke20 del Parco Giochi.

Calendario

15 luglio – La danza delle mani. Storie in movimento con Luana Bigioni
22 luglio – La storia di Betty e Betto. Storie in movimento con Luana Bigioni
29 luglio – A spasso con la storia. Tre civiltà a confronto con M. Teresa Praitano

In caso di maltempo, gli eventi saranno annullati – partecipazione gratuita

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