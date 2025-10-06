Tre novaresi qualificati ai Campionati Italiani Juniores e Under di Badminton

Alice Genova di Corciago, Leo Lorenzini di Nebbiuno, Tommaso Garbaccio di Massino Visconti tutti in provincia di Novara e in rappresentanza dell’ Alto Vergante sono entrati nei primi 200 del ranking assoluto italiano e si sono qualificati per partecipare ai Campionati Italiani Juniores e Under che si terranno a Chiari (Bs) dal 23 al 26 ottobre.

Soddisfazione

Grande soddisfazione per la società di Paruzzaro Gioko Asd e per il team tecnico che li ha sostenuti in questo periodo a partire dal preparatore fisico Filippo Menotti, al Direttore Sportivo Roberto Fava senza dimenticare tutto il Consiglio del club che ha sostenuto anche economicamente questo progetto.

“Un grazie particolare alle famiglie sempre presenti e disponibili in tutti questi mesi – fanno sapere dalla società – Doveroso ringraziare tutti gli sponsor che quest’anno hanno voluto essere presenti con i loro marchi per sostenere tutta l’attività del club. Grazie al lavoro di tutto il team nuovi giovani si stanno affacciando nel mondo del badminton e insieme si va verso un 2026 che vorremo pieno di incognite e di sogni”.