Domenica 23 novembre alle 9 nella palestra di Pisano la quinta e ultima prova del Trofeo Badminton Vergante.

La gara

Il torneo di domenica si svolgerà nella disciplina del singolare senior e under 13. E se nella classifica Under13 solo la matematica può togliere il titolo a Francesco Cavarra (2016) di Pisano, la lotta nei senior sarà molto più accesa perché solo 5 punti dividono i due contendenti Leo Lorenzini di Nebbiuno e Tommaso Garbaccio di Massino Visconti. “Il trofeo giunto alla sua quarta edizione può contare sul patrocinio di tutti i Comuni del Vergante e del Distretto Turistico dei Laghi, oltre ad un nutrito gruppo di sponsor locali che hanno creduto nella attività del nostro club, sportive e sociali. Domenica 23 debutteranno anche nuovi Under 13 che vogliono seguire le orme tracciate dai loro più esperti compagni che quest’anno hanno partecipato ai Campionati Italiani Under. L’iscrizione è come sempre lasciata al buon cuore dei partecipanti e il ricavato a fine anno verrà devoluto in buoni libro alla Biblioteca di Pisano” fanno sapere dalla società Gioko Asd.