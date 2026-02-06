Primo torneo di badminton della quinta edizione del Trofeo Badminton Vergante a Pisano

Domenica 1 Febbraio 2026 nella Palestra intitolata a Mario Genova, sindaco di Pisano che volle con grande entusiasmo una palestra nel paese che amministrava, si è svolto il primo torneo di badminton della quinta edizione del TROFEO BADMINTON VERGANTE.

Il torneo

“Con il patrocinio dei comuni del Vergante e della associazioni locali oltre agli amici sponsor FARMACIA BELLORA-LA MOLLETTA-LAMAY-PAGLIERINI 1902-SPAZIO PISCINE -RACHELLI REAL ESTATE che ci seguono ormai con fedeltà ed attenzione si sono affrontati nella specialità del doppio la categorie senior e under 13 e singolare under 13 pe la Baddy Cup, manifestazione promozionale federale” fanno sapere dall’associazione Gioko ASD.

Il mix delle coppie volutamente eterogenee ha portato partite interessanti e combattute. A vincere questa prima prova nella categoria senior la coppia Giuseppe Bertolino e Tommaso Garbaccio che vincono tutti gli incontri. Al secondo gradino “nonno” Guido Sommaruga di 78 anni insieme al freschissimo Leo Lorenzini classe 2010 che precedono la coppia di presidente e vice presidente, Paola Morosini e Marco Garbaccio.

Negli under 13 finale tiratissima fra la copia formata da Greta Miazzo e Mattia Pasino che vincono di misura sulla coppia Elia Genova e Amir Moussafir.

Nella Baddy Cup singolare under 13 è Mattia Pasino a vincere agevolmente su Elia Genova e Amir Moussafir.

“Ora ci aspetta un periodo di pausa in attesa della prima prova del CIRCUITO UNDER 11 Regionale di sabato 11 aprile e domenica 12 la seconda prova del TROFEO BADMINTON VERGANTE che si svolgeranno sempre a Pisano.

Il 22 marzo inoltre per la prima volta Pisano ospiterà il Campionato Regionale Master nelle tre discipline di singolare, doppio e doppio misto”.