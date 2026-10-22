Nuova stagione al via per l’Action Tennis Arona con grandi novità

Due campi completamente ristrutturati con il manto usato nei grandi tornei internazionali.

Action Tennis Arona

<Quest’anno abbiamo ristrutturato due campi da tennis – racconta Maurizio Sargentoni – Uno, che avevamo ereditato oltre dieci anni fa come campo da calcetto e successivamente adibito al padel, è stato riqualificato con una resina sintetica ed è tornato ad essere usato solo per il tennis. Accanto, un altro campo sempre con lo stesso manto: sono “gemelli” e siamo gli unici in zona ad avere campi con queste superfici che sono anche quelli usati nei grandi tornei. In tutto quindi all’Action ci sono 6 campi: due in terra rossa, due sintetici e due da padel>.

L’associazione, lo scorso anno, ha chiuso con 540 tesserati risultando una tra le compagini con più atleti in città. Ma non solo: è anche fucina di talenti. <Da noi ha iniziato a giocare ed è cresciuta Gaia Maduzzi, classe 2006, che ora gareggia tra i professionisti ed è numero 507 al mondo. Adesso si allena a Varese all’Accademia di Francesca Schiavone ma continua a giocare anche ad Arona. E poi Samira De Stefano, classe 2004, che è numero 185 al mondo>.