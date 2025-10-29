Mattia Pasino trionfa nella quarta prova del Trofeo Vergante Badminton

Mattia Pasino, classe 2016, domina la quarta prova del TROFEO VERGANTE BADMINTON. Vittoria nel singolare user 13 e vittoria insieme al pluriaffermato Tommaso Garbaccio nel doppio senior.

La gara

Anche gli altri non sono stati a guardare. Nel singolare e nel doppio per definire la classifica dietro ai vincitori si sono dovuti contare i punti di differenza stante la grande uguaglianza di risultati da parte di tutti i concorrenti. Grande sorpresa nel doppio senior dove i “nonni badminton” all’anagrafe Guido Sommaruga classe 47 e Roberto Fava classe 52 raccolgono un secondo posto grazie alla notevole esperienza. Nel singolare U 13 bella prestazione di Amir Moussafir che per pochissimi punti relega al terzo posto un Francesco Cavarra in netta ripresa.

“Folta la partecipazione dei genitori che hanno seguito le partite con entusiasmo e passione. Molto apprezzata la disponibilità dei nostri Garbaccio e Lorenzini di ritorno dai Campionati Italiani Juniores che si sono resi disponibili a giocare in coppia con i loro più giovani e meno esperti partner. Il ricavato delle iscrizioni, come sempre libero, andrà in beneficenza a fine anno alla Biblioteca di Pisano in buoni libro” fanno sapere dalla società.