Lesa Cup: definito il quadro dei giocatori in corsa verso il Main Draw

Si è conclusa la seconda giornata della Lesa Cup, torneo inserito nel circuito internazionale ITF World Tennis Tour M25, con un montepremi di 30.000 dollari. Una giornata intensa sui campi di Lesa, che ha delineato ulteriormente il quadro dei giocatori in corsa verso il Main Draw.

I dettagli

Tra i risultati di giornata spiccano le convincenti affermazioni di Denis Constantin Spiridon, Giacomo Crisostomo, Gregorio Biondolillo e Luca Parenti, tutti capaci di imporsi in due set con punteggi particolarmente netti.

Spiridon, testa di serie numero 1, ha superato Jacopo Antonelli [14] per 6-3, 6-1, mentre la testa di serie numero 2 Giacomo Crisostomo ha avuto la meglio su Daniel Lechner con il punteggio di 6-1, 6-2.

Successo in due set anche per Tobia Baragiola Mordini [3], vincitore su Gabriele Mellerio [15] per 6-3, 6-3.

Alessandro Spadola [9] ha eliminato la testa di serie numero 4 Leonardo Primucci per 7-5, 6-3, mentre Gregorio Biondolillo [10] ha superato Daniel Bagnolini [5] con un netto 6-2, 6-2. Nicola Rispoli [7] ha battuto Gioele Cerelli 6-4, 6-4 e Luca Parenti [8] ha lasciato appena un game a Giulio Stella [16], imponendosi 6-1, 6-0.

Il confronto più equilibrato è stato quello tra Federico Bove [11] e Gilberto Ravasio [6]: dopo i primi due set, terminati 6-4, 2-6, Bove ha conquistato il decisivo super tie-break per 10-7.

Nel programma di giornata, Samuele Seghetti ha superato Gianmarco Ferrari per 6-2, 6-0, mentre Manuel Mazza ha completato la rimonta su Stefano D’Agostino imponendosi 3-6, 6-4, 6-3. Andrea De Marchi ha invece avanzato in seguito al ritiro di Francesco Forti, arrivato sul punteggio di 7-5, 2-1 in favore di De Marchi. Nell’ultimo match della giornata tra gli italiani Pierluigi Basile e Lorenzo Beraldo, il primo vince 6-1, 6-3.

I risultati del singolare

• Denis Constantin Spiridon [1] b. Jacopo Antonelli [14] 6-3, 6-1

• Giacomo Crisostomo [2] b. Daniel Lechner 6-1, 6-2

• Tobia Baragiola Mordini [3] b. Gabriele Mellerio [15] 6-3, 6-3

• Alessandro Spadola [9] b. Leonardo Primucci [4] 7-5, 6-3

• Gregorio Biondolillo [10] b. Daniel Bagnolini [5] 6-2, 6-2

• Federico Bove [11] b. Gilberto Ravasio [6] 6-4, 2-6, 10-7

• Nicola Rispoli [7] b. Gioele Cerelli 6-4, 6-4

• Luca Parenti [8] b. Giulio Stella [16] 6-1, 6-0

• Samuele Seghetti b. Gianmarco Ferrari 6-2, 6-0

• Manuel Mazza b. Stefano D’Agostino 3-6, 6-4, 6-3

• Andrea De Marchi b. Francesco Forti per ritiro, sul punteggio di 7-5, 2-1

• Pierluigi Basile b. Lorenzo Beraldo 6-1, 6-3.

Il doppio

Spettacolo anche nel tabellone di doppio. Reid Jarvis e Oliver Johansson hanno superato Daniel Bagnolini e Giulio Stella per 6-3, 6-2.

Particolarmente combattuta la sfida che ha visto Tobia Costanzo Baraggiola Morbini e Leonardo Penasa imporsi su Kasra Rahmani e Daniele Rapagnetta: dopo due set equilibrati, la coppia ha chiuso al super tie-break con il punteggio di 6-4, 3-6, 10-7.

Sul campo 2, Nico Hipfl e Giovanni Oradini, testa di serie numero 1, hanno battuto Filippo Catalano e Gioele Cerelli per 6-0, 6-3.

Successo infine per Gabriele Bosio e Juan Cruz Manzano, testa di serie numero 2, che hanno rimontato Federico Arnaboldi e Lorenzo Rottoli imponendosi 3-6, 6-3, 10-6.

La seconda giornata conferma così l’alto livello tecnico della Lesa Cup, con incontri combattuti e prestazioni di rilievo che accompagnano il torneo verso le prossime fasi della competizione. L’appuntamento prosegue sui campi di Lesa con nuovi incontri e con la corsa verso il Main Draw dell’ITF World Tennis Tour M25 sempre più nel vivo