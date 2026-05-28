L’aronese Constantin Cobilean campione italiano di lotta greco-romana e lotta libera

Un giovane aronese ha trionfato ai campionati italiani under 13 di lotta greco romana.

Medaglia d’oro

Si tratta di Constantin Cobilean, 12 anni, allenato dal papà Ion. Il ragazzo frequenta la classe II-A della Scuola Secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Arona: “Abbiamo partecipato al campionato italiano Under 13 di lotta libera e greco-romana, svoltosi a Martina Franca (Puglia) questo weekend – racconta il padre – Sono orgoglioso di dire che Constantin ha conquistato il primo posto nel campionato di lotta greco-romana e il primo posto nel campionato di lotta libera, quindi bicampione nei entrambi stili di lotta. Questo straordinario risultato è motivo di grande soddisfazione per me e penso per la nostra Arona. Spero che questo straordinario risultato venga riconosciuto e che la passione per il nostro sport continui a crescere”.