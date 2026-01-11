Due atleti dormellettesi trionfano alla Corsa della Bora 2026

Il runner italo francese Nicolas Lemoine vince la Corsa della Bora 2026, e la sua compagna, Chloé Laisné, conquista un buon secondo posto sul podio feminile. Grande soddisfazione per il Comune di Dormelletto, nel Novarese, dove i due risiedono.

I dettagli

La Corsa della Bora è l’evento di punta del trail running invernale in Italia, organizzato dall’Asd SentieroUno di Trieste, che si è concluso il 4 gennaio scorso. I due hanno partecipato con successo alla gara regina della manifestaizone sportiva, la Anniversary Ultra da 105 Km, con un’”eroica” partenza da Portopiccolo (nel Comune di Duino Aurisina, in provincia di Trieste) allo scoccare della mezzanotte tra il 3 e il 4 gennaio. Lemoine, runner italo francese già vincitore della Dolomiti Extreme Trail e della 34 Km al Trail des Loups, ha concluso l’impegnativo ring lungo tre riserve naturali carsiche in 10h38’58” mentre Laisné ha tagliato il traguardo in 13h06’10”.

La runner vanta un secondo posto nel Tour des Glaciers de la Vanoise nel 2024 e nel 2025 è arrivata a un passo dal podio della Dolomiti Extreme Trail 103K.

I due atleti si sono distinti in un teatro internazionale e transfrontaliero dello sport, che ogni anno richiama in Italia l’élite mondiale del trail running, atleti da oltre 40 nazioni tra cui Australia, Stati Uniti, Brasile, Sudafrica e Hong Kong. Quest’anno le iscrizioni hanno superato il record di 3.300, richiamando complessivamente sul territorio oltre 5.000 persone, compresi accompagnatori e visitatori.