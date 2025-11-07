Ct della nazionale Juniores di Badminton in visita a Pisano

Lunedì 3 novembre in palestra a PIsano il CT della nazionale Juniores di Badminton, Fabio Tomasello ha fatto visita alla locale società.

Ct a Pisano

“L’incontro con i nostri tecnici e ancora di più con i nostri atleti – fanno sapere dalla Gioko Asd – è servito per qualificare il lavoro di preparazione tecnica che in questi mesi verrà portato avanti nel nostro club. Tomasello si è complimentato per la metodologia applicata ed è stato prodigo di consigli per il futuro. La squadra agonistica junior di GIOKO ASD formata da Alice Genova, Elia Genova, Leo Lorenzini e Tommaso Garbaccio verrà ulteriormente arricchita dall’ingresso del giovanissimo classe 2016 Mattia Pasino, recente vincitore di categoria dell’ultima prova del Trofeo Vergante, confermata la sua presenza proprio dal CT nazionale. Un caloroso benvenuto al nuovo atleta sperando che altri seguano il suo esempio. Prossimo appuntamento per tutta la squadra sarà a Dalmine il 15/16 novembre dove ai giovani si affiancheranno i già quotati Master Fava, Garbaccio e Genova”.