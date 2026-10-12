Campionati Italiani FIJLKAM: Argento e Oro per Michela Rubini dell’Accademia Arona

A Ladispoli la judoka aronese conquista il secondo posto nell’individuale e trascina la Lombardia al primo posto a squadre.

Campionati Italiani FIJLKAM

I Campionati Italiani FIJLKAM a Ladispoli (Roma), domenica 4 ottobre, hanno richiamato le migliori atlete di judo da tutta Italia.

Protagonista di giornata l’Accademia Arona, presente con l’atleta Michela Rubini.

Nella competizione individuale, Rubini ha disputato una gara impeccabile, arrivando fino in finale e conquistando un preziosissimo argento. Unico stop nella finalissima contro la forte atleta umbra.

La soddisfazione più grande è arrivata però nella gara a squadre. L’aronese è stata selezionata per rappresentare la Regione Lombardia, in una competizione accesissima e di altissimo livello. Ed è stata proprio la selezione lombarda a primeggiare.

Decisivo il contributo di Michela che, con uno splendido O-uchi-gari, ha chiuso l’incontro finale regalando alle ragazze lombarde uno splendido primo posto d’Italia.

Ad accompagnarla i Maestri Giorgio Pierucci e Moreno Vecchiato, orgogliosi dei grandi risultati che Michela sta ottenendo: “Sono frutto di un enorme spirito di sacrificio e di tanto allenamento. Michela non manca mai in palestra e sta raccogliendo ciò che merita.”

Un altro importante traguardo per l’Accademia Arona che conferma la crescita del suo vivaio a livello nazionale.