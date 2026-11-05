Accademia Judo Arona: due ori, un argento e 19° posto su 33 società al Campionato Nazionale Aics

La competizione si è svolta a Riccione

Lo scorso weekend ha visto impegnati i ragazzi della Accademia Arona a Riccione per il Campionato Nazionale AICS.

I risultati

La società si è presentata alla competizione con 6 atleti: Filippo Pilan, Alessandro Ziliotto, Michelle Vecchiato, Leonardo Tonsi, Thomas Cohn e Seldin Hoxha, in una gara che ha visto al via 33 società provenienti da tutta Italia.

Un bilancio straordinario per il club aronese che chiude al 19° posto nella classifica generale e porta a casa tre medaglie.

Protagonisti Michelle Vecchiato e Leonardo Tonsi, entrambi Campioni Nazionali AICS con la medaglia d’oro nelle rispettive categorie.

Medaglia d’argento per Alessandro Ziliotto che, nonostante i dolori alla schiena, ha disputato una gara di grande carattere.

“Filippo Pilan, Seldin Hoxha e Tomas Cohn, purtroppo, non sono riusciti a raggiungere il podio, ma hanno disputato una gara davvero ammirevole contro atleti di notevole esperienza” commentano dalla società aronese.