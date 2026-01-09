Accademia Arona protagonista al Campionato Nazionale AICS di Judo

Nell’ultimo weekend di novembre si è svolto a Misano Adriatico il Campionato Nazionale AICS di judo, che ha visto la partecipazione di 59 società e circa 380 atleti provenienti da tutta Italia.

Accademia Arona

Presente alla prestigiosa manifestazione anche l’Accademia Arona, che ha schierato tre atleti: Filippo Pilan nella categoria -73 kg, Emmanuel Kaluba nella categoria -50 kg e Alessandro Ziliotto nella categoria -46 kg.

Ottima la prestazione di tutti e tre i judoka aronese che sono riusciti a salire sul podio conquistando la medaglia di bronzo nelle rispettive categorie. Grazie a questi risultati, l’Accademia Arona ha chiuso la competizione con un più che onorevole 29° posto nella classifica generale.

A seguire gli atleti durante la gara erano presenti i tecnici Moreno Vecchiato e Giorgio Pierucci, che al termine della competizione si sono detti molto soddisfatti, complimentandosi con i ragazzi per l’impegno, la determinazione e i risultati ottenuti.