Nuovo corso per la Lega di Castelletto: Ferrario segretario con Deambrogio e Guerini nel direttivo

La Lega di Castelletto Sopra Ticino apre una nuova fase della propria attività politica con l’elezione di Massimiliano Ferrario a Segretario cittadino.

I dettagli

L’elezione è avvenuta nel corso del congresso della sezione, che ha inoltre nominato *Alessandro Deambrogio* e *Adriano Guerini* quali Consiglieri del direttivo cittadino.

«Ricevere la fiducia degli iscritti è motivo di grande orgoglio e rappresenta per me una responsabilità importante – dichiara Ferrario –. Il mio impegno sarà quello di costruire una sezione sempre più aperta, partecipata e vicina ai cittadini, capace di ascoltare il territorio e di valorizzare le energie migliori della nostra comunità politica».

Nel suo intervento programmatico il neo Segretario ha indicato le priorità che guideranno l’azione della sezione nei prossimi anni: maggiore partecipazione degli iscritti, coinvolgimento dei giovani, formazione di una nuova classe dirigente e presenza costante sul territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata ai temi della sicurezza urbana, della tutela del commercio locale, del sostegno alle famiglie e alle associazioni, della valorizzazione dell’ambiente e delle infrastrutture, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo della Lega quale punto di riferimento per il territorio.

«La Lega deve essere presente ogni giorno nella vita della comunità e non soltanto durante le campagne elettorali – prosegue Ferrario –. Vogliamo essere una forza politica capace di ascoltare, rappresentare e dare risposte concrete ai cittadini».

Lo sguardo è già rivolto alle prossime sfide elettorali. «Il 2027 rappresenterà un anno importante – aggiunge il neo Segretario – con le elezioni politiche nazionali e le amministrative di Varallo Pombia e Borgo Ticino. Dobbiamo iniziare fin da subito a lavorare per consolidare il consenso sul territorio, rafforzare la collaborazione con amministratori e militanti e costruire progetti credibili e condivisi».

Nel suo intervento Ferrario ha inoltre ribadito la centralità dei valori storici del movimento: «La Lega ha attraversato molte stagioni politiche senza mai smettere di difendere i propri valori: rispetto delle istituzioni, attenzione ai territori, libertà, lavoro e vicinanza ai cittadini. In un tempo in cui molti cambiano idea e appartenenza in base alla convenienza del momento, dobbiamo avere il coraggio di rivendicare con orgoglio la nostra identità, perché la credibilità nasce dalla coerenza e dal lavoro quotidiano».

Il neo Segretario ha infine rivolto un sentito ringraziamento a tutti i militanti della sezione per l’impegno profuso negli anni e ai componenti del nuovo direttivo per la disponibilità ad affrontare insieme questo percorso.

«La Lega c’è, oggi più di ieri. Con le nostre idee, con la nostra gente e con l’orgoglio di chi non molla mai».