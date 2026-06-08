Mobilità temporanea dei lavoratori tra imprese per la salvaguardia dell’occupazione: approvato l’emendamento di Gusmeroli

Con l’emendamento della Lega a prima firma di Alberto Gusmeroli è stato approvato in Commissione Lavoro, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2029, la possibilità di distaccare uno o più lavoratori anche tra aziende di settori diversi, previo accordo sindacale.

I dettagli

“L’obiettivo è salvaguardare l’occupazione e la continuità produttiva, preservare le competenze professionali e offrire alle imprese uno strumento concreto per affrontare momenti di difficoltà, riducendo sospensioni dell’attività, riduzioni di orario, ricorso agli ammortizzatori sociali ed esuberi” fa sapere l’Onorevole e primo cittadino di Arona Alberto Gusmeroli.

“La misura garantisce inoltre il pieno rispetto delle mansioni svolte dai lavoratori, anche quando il distacco avviene tra aziende appartenenti a settori o contratti collettivi differenti.

Diventa così legge una mia proposta del 7 aprile 2026 presentata per favorire la mobilità temporanea dei lavoratori tra imprese, con l’obiettivo di difendere posti di lavoro, competenze e capacità produttiva del nostro Paese.

Un risultato concreto per lavoratori e imprese”.