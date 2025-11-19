Leon Petrillo lascia “Arona agli Aronesi” e approda nel Gruppo Misto

“Dopo un anno e mezzo di intensa attività politica all’interno del Consiglio Comunale di Arona, ritengo sia arrivato il momento di tracciare una nuova rotta, capace di andare oltre le dinamiche politiche del passato e di aprire una fase nuova, fondata sul dialogo e sulla collaborazione con tutte le forze politiche presenti in città”.

Comunicato stampa

“Per questo motivo ho comunicato il mio passaggio dal gruppo consiliare Arona agli Aronesi al Gruppo Misto.

Questa scelta nasce dalla convinzione che la mia esperienza all’interno di un gruppo civico sia giunta al suo naturale compimento. Desidero ora dedicarmi con piena responsabilità e coerenza all’attività politica del partito che rappresento, Forza Italia, senza rinunciare ai valori civici che hanno guidato il mio percorso e che mi hanno permesso, fin dall’inizio, di vivere questa esperienza con autenticità e impegno.

Continuerò a rappresentare i cittadini che mi hanno dato fiducia e tutti coloro che credono nella visione di un giovane aronese che ha a cuore le tematiche che hanno caratterizzato le nostre battaglie in questi mesi: attività sociali, assistenza ai fragili, politiche giovanili e ambientali.

Sono temi che continueranno a essere al centro della mia attività politica, con lo stesso entusiasmo, lo stesso senso di responsabilità e la stessa determinazione. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al gruppo Arona agli Aronesi e in particolare a Federico Monti, che mi ha offerto l’opportunità di crescere, di confrontarmi e di portare la mia voce e la mia visione all’interno del Consiglio Comunale. Quanto costruito insieme rimane un patrimonio prezioso.

Con oggi si apre un nuovo cammino: un percorso fatto di entusiasmo, progettualità e volontà di contribuire a migliorare la vita dei cittadini aronesi, e soprattutto a promuovere un ritorno attivo alla partecipazione politica”.