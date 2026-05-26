Elezioni Invorio: lo sconfitto Del Conte pubblica un video sulla vittoria “sognata”

“Invorio ha scelto la continuità”, con queste parole Roberto Del Conte commenta la riconferma di Flavio Pellizzoni alla guida del paese. Poi pubblica un divertente video sulla vittoria tanto sognata.

Le parole del primo cittadino

“Grazie di cuore a tutti. Essere stato riconfermato è per me un onore immenso.

Significa che il lavoro fatto insieme fin qui è stato riconosciuto e che avete scelto di continuare questo percorso al nostro fianco. Questa vittoria è il risultato di un impegno condiviso: il vostro sostegno e quello di una squadra straordinaria, fatta di persone che non hanno mai mollato e che hanno creduto ogni giorno in questo progetto.

A loro va un grazie speciale: senza la loro passione, dedizione e spirito di squadra, tutto questo non sarebbe stato possibile.

Ora si riparte con ancora più responsabilità e determinazione. Continueremo a lavorare per tutti, con ascolto, concretezza e visione, per costruire insieme il futuro del nostro Invorio.

Guardiamo avanti, insieme”.

Così Del Conte

“Invorio ha rinnovato la fiducia alla lista uscente, sposando la continuità.

Dal canto nostro, siamo sereni nell’aver fatto una campagna elettorale serena, innovativa con nuove proposte.

Come anticipato al 4 maggio in una lettera inviata ai nostri avversari, volevamo una gara pulita, propositiva e lo abbiamo fatto.

Poi, chi vince governa, come è giusto che sia, per il mandato che gli è stato affidato.

Buon lavoro ai nostri avversari per i prossimi 5 anni”.

QUI IL VIDEO