Assemblea Nazionale FNAARC: il punto sull’attività degli agenti e rappresentanti di commercio

Tra gli interventi istituzionali, ha preso la parola anche 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗕𝗼𝗻𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗙𝗻𝗮𝗮𝗿𝗰 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝗣𝗶𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲, che ha evidenziato come la professione dell’agente di commercio stia vivendo una profonda trasformazione

Si è svolta a Milano l’Assemblea Nazionale FNAARC, appuntamento annuale che ha riunito i presidenti territoriali della Federazione per fare il punto sull’attività sindacale, sui risultati raggiunti e sulle sfide che attendono la categoria.

Assemblea Nazionale

Nel corso dell’assemblea sono stati presentati il bilancio della Federazione e la relazione del presidente nazionale Alberto Petranzan, che ha illustrato le principali attività, soffermandosi in particolare sullo stato delle trattative per il rinnovo degli Accordi Economici Collettivi, quello concluso del Commercio e quello dell’Industria, tuttora in corso. Un passaggio particolarmente atteso, considerato il ruolo strategico che tali accordi rivestono per la tutela e la valorizzazione della categoria.

Tra gli interventi istituzionali, ha preso la parola anche 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗕𝗼𝗻𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗙𝗻𝗮𝗮𝗿𝗰 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝗣𝗶𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲, che ha evidenziato come la professione dell’agente di commercio stia vivendo una profonda trasformazione.

“L’agente di commercio moderno opera sempre più come un imprenditore -ha osservato-. Gestisce investimenti, strumenti digitali, attività di marketing, organizzazione e sviluppo commerciale. Di fronte a questa evoluzione, anche la Federazione deve continuare ad adeguarsi, promuovendo servizi e strumenti capaci di rispondere alle nuove esigenze professionali della categoria.”

La giornata si è conclusa con un approfondimento dedicato al settore automotive e alle prospettive della mobilità del futuro. Marco Santucci, Managing Director di Geely Italia, ha illustrato le principali tendenze che stanno interessando il comparto, con particolare riferimento alla transizione verso la mobilità elettrica, alle innovazioni tecnologiche e agli scenari di sviluppo del mercato europeo.

L’Assemblea ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione tra i dirigenti della Federazione, confermando il ruolo di FNAARC quale punto di riferimento per la tutela, la rappresentanza e lo sviluppo professionale degli agenti di commercio italiani.