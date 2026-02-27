Economia

Arona ospita questa sera gli “Stati Generali dell’Economia 2026”

Al San Carlo

Arona · 27/02/2026 alle 08:14

di

Arona ospiterà nuovamente gli Stati Generali dell’Economia 2026, appuntamento di confronto e riflessione sui principali temi economici, industriali ed energetici del Paese. L’incontro è in programma venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso la Sala Polivalente del Teatro San Carlo di Arona.

I dettagli

L’evento (XVI edizione) è organizzato e promosso dall’On. Alberto Luigi Gusmeroli, con la Lega Cittadina di Arona e la Lega provinciale di Novara. Sarà un’occasione di alto profilo per ascoltare analisi, visioni e proposte sul futuro dell’economia italiana ed europea, in un contesto di dialogo aperto e concreto.

«Gli Stati Generali dell’Economia rappresentano un momento fondamentale di confronto serio e costruttivo tra istituzioni, imprese e territori. In una fase storica complessa, è indispensabile mettere attorno allo stesso tavolo competenze, responsabilità e visione strategica per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo e garantire crescita, lavoro e stabilità alle famiglie e alle imprese italiane. Arona si conferma ancora una volta luogo di dialogo autorevole e di proposta concreta per il futuro del Paese», dichiara l’On. Alberto Luigi Gusmeroli.

Sono previsti interventi di rappresentanti delle istituzioni, del Governo e del mondo produttivo, tra cui:

– On. Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze;
– Dr. Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ENEL;
– On. Riccardo Molinari, Presidente Gruppo Lega – Camera dei Deputati;
– On. Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo – Camera dei Deputati;
– Prof. Antonio Gozzi, Presidente Federacciai e Advisor Confindustria;
– Prof. Davide Tabarelli, Presidente e Fondatore Nomisma Eergia
– On. Alberto Bagnai, Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (CapoDipartimento Economia Lega).

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Novara Alessandro Canelli e al Segretario provinciale Lega Novara Massimo Giordano.

Per l’occasione, sarà inoltre aperta l’Aula Magna del Comune di Arona con maxischermo per seguire l’evento in diretta.

Modera l’incontro la giornalista Sara Garino.

