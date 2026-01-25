Voci dal campo – recital teatrale in occasione del Giorno della Memoria a Castelletto Ticino

Martedì 27 gennaio, alle ore 21.00, presso la Sala polivalente della Biblioteca comunale di Castelletto Sopra Ticino, si terrà l’evento “Voci dal campo”, un recital teatrale in occasione del Giorno della Memoria. L’ingresso è gratuito.

I dettagli

L’iniziativa, a cura della compagnia teatrale Equivochi, vedrà in scena Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce, impegnati in una selezione di letture tratte dall’ampia bibliografia dedicata alla Shoah. Le testimonianze proposte restituiscono le voci di chi visse i tragici eventi della deportazione in giovane età, offrendo uno sguardo diretto e profondo su una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea.

Le parole di Primo Levi – «Meditate che questo è stato: vi comando queste parole» – costituiscono il riferimento ideale della serata, richiamando al dovere della memoria e alla responsabilità civile, con un appello rivolto in particolare alle nuove generazioni, affinché l’indifferenza non prevalga e simili tragedie non si ripetano.

Al termine della lettura scenica è previsto un momento di confronto con il pubblico, a cui gli attori prenderanno parte, favorendo il dialogo e la riflessione condivisa.

La compagnia teatrale Equivochi opera da anni nell’ambito del teatro di impegno civile e culturale, sviluppando progetti che uniscono ricerca artistica, attenzione storica e valore educativo. Le sue produzioni affrontano temi sociali e di memoria collettiva, con l’obiettivo di utilizzare il teatro come strumento di conoscenza, consapevolezza e partecipazione.