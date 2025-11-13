Una mostra su Enrico Barberi a Castelletto Ticino

Nel centenario della nascita di Enrico Barberi, la famiglia dell’artista ne celebra la memoria con una mostra retrospettiva che pone particolare attenzione alla sua produzione litografica. Barberi, scultore, incisore e ceramista autodidatta, nacque a Castelletto Sopra Ticino cento anni fa, e qui ha sempre vissuto e lavorato nella storica “casa rossa” di Via Oldrina, dove si è spento nel 2012.

La mostra

Pur essendo conosciuto soprattutto per le sue sculture in rame, avviate negli anni Sessanta, la produzione grafica rappresenta una parte significativa e coerente del suo percorso artistico. Ricercatore instancabile e appassionato studioso di reperti medievali e contemporanei, restauratore di opere di arte orafa, Barberi ha lavorato rame, oro, argento e acciaio attraverso le tecniche dello sbalzo, del cesello e dell’incisione. Con lo *sbalzo “a tutto tondo”* ha dato forma a grandi pannelli modellati a partire da semplici lastre, trasformando il metallo in materia viva.

Le litografie e le acqueforti presentate in questa occasione rivelano la dimensione più intima e poetica del suo lavoro: cavalli, cani, ballerine leggere, paesaggi e attimi quotidiani diventano immagini sospese, attraversate da una quiete essenziale. In esse emerge costantemente il

legame profondo con la sua terra: il Ticino, le barche, la natura, insieme a una spiritualità silenziosa, discreta ma sempre presente.

La mostra sarà allestita presso la Sala polivalente della Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino dal 15 al 29 novembre.

Inaugurazione sabato 15 novembre alle ore 10.30.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca.