Un Natale da percorrere con il cuore a Dormelletto

A Dormelletto quest’anno il Natale si fa strada tra le vie del paese, passo dopo passo, luce dopo luce.

L’evento

Dal 14 dicembre al 6 gennaio, il Presepe itinerante accompagnerà chi vorrà lasciarsi guidare dalla meraviglia, trasformando angoli quotidiani in piccoli luoghi di silenzio, stupore e raccoglimento.

Camminare tra le scene della Natività diventa così un gesto semplice ma profondo uno sguardo che si ferma, un ricordo che riaffiora, un’emozione che nasce.

Il presepe diffuso racconta il Natale come incontro, come attesa, come speranza.

Dal 21 dicembre, anche l’oratorio aprirà le sue porte con una mostra di presepi, dove mani diverse e cuori diversi hanno dato forma allo stesso messaggio la bellezza delle cose autentiche fatte con cura e amore.

Un Natale che non si guarda soltanto, ma si vive.

Un invito a rallentare, a riscoprire il valore della comunità e a lasciarsi allietare da un percorso che parla di luce, di pace e di casa.