Tiemen Hiemstra presenta il suo libro “W.” ad Arona

Venerdì 25 alle 21 al Palagreen in via Monte Zeda ad Arona

I dettagli

Tredici giorni per scandagliare un’amicizia e scoprire se stessi: il Romando di formazione dell’era digitale, scanzonato e dolente, meditativo e tracinante, con un epilogo così inatteso e perturbante d incidersi per sempre nella memoria.

Un ammonimento a considerare i funesti pericoli che nasconde l’ebbrezza del rispecchiamento di sé nel tentativo di trovare la propria identità. Scritto da un giovane per i giovani con un linguaggio da giovane. Interverranno Denise Manica, Milly Carli e con intermezzi musicali della band “Los Indisciplinados” del liceo Don bosco di Borgomanero.

Ingresso libero.