Successo per la Fiera di Natale a Mercurago

Una domenica di festa nella frazione aronese di Mercurago con la “Fiera di Natale”.

Mercurago in festa

“Ho avuto l’onore di presenziare insieme al sindaco Alberto Gusmeroli e il presidente del consiglio Antonio Furfaro a una bellissima iniziativa di festa e beneficenza a Mercurago – fa sapere l’assessore Monica D’Alessandro – ​Il cortile dell’ Oratorio San Giorgio Mercurago si è trasformato in un pittoresco villaggio natalizio, dove i mercatini hanno offerto il meglio per i nostri regali, con prodotti alimentari e splendida oggettistica.

​Il momento culminante è stato il magnifico Concerto del Coro dell’Istituto Giovanni XXIII nella Parrocchia di Mercurago. La Chiesa era gremita per ascoltare gli oltre 40 allievi del Percorso Musicale, diretti con maestria dal prof. Marino Mora.

​Ci hanno incantato con un repertorio emozionante, toccando brani di John Lennon, degli Abba e di Bon Jovi, catturando appieno il vero spirito del Natale. Un plauso speciale per il supporto artistico a Antonello Caravano e alla splendida voce di Davide Barbieri, due papà artisti della scuola.

​Per un finale che ci ha scaldato il cuore, l’ultimo pezzo ha visto unirsi ai giovani talenti anche il Sindaco Alberto Gusmeroli e Don Benoit, un’immagine di unità e gioia.

​Grazie infinite a tutti per aver sostenuto questa bellissima iniziativa, unendo la musica al cuore della comunità aronese”.