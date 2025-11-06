“Storie a piccoli passi”: letture e attività per bambine e bambini con Nati per Leggere

In collaborazione con DragoLago a cura del Coordinamento Nati per Leggere Ovest Ticino Arona

L’appuntamento

Sabato 8 novembre 2025 – ore 10, “Letture Anima-Te” a cura di Juan Carlos Usellini per bambini da 3 a 6 anni

“Storie a piccoli passi” è un ciclo di laboratori di lettura rivolti a bambine e bambini realizzati in collaborazione con l’associazione culturale DragoLago: diciassette incontri, uno per ogni comune del Coordinamento Nati per Leggere Ovest Ticino dedicati alla fascia 3-6 anni.

DragoLago è l’associazione culturale senza scopo di lucro che si impegna nella valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell’area del lago d’Orta attraverso proposte di attività educative e legate al turismo di prossimità e sostenibile. Nella convinzione che le basi per un futuro sostenibile si costruiscano un passo alla volta, DragoLago coinvolge i più piccoli in attività ricreative e di scoperta che hanno come scopo principale quello di stabilire una connessione con la natura.