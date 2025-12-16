Stefano Tacconi ha presentato il suo libro ad Arona

L’Hotel Concorde è stato teatro della presentazione del libro dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana Stefano Tacconi.

L’arte di parare

Dopo i saluti del sindaco Alberto Gusmeroli, Tacconi ha raccontato la sua esperienza calcistica e di vita, con curiosità e aneddoti della sua meravigliosa carriera e della sua forza dopo la malattia, sostenuto sempre dalla sua famiglia presente ad Arona.

L’evento organizzato da Lillo Asnaghi e Manuelo Annichini dell’associazione sportiva Borgo 1237 ha una grande finalità sociale: il ricavato della vendita andrà a sostenere il Progetto FOR YOU di cui Stefano Tacconi è testimonial, un progetto che si occupa di inclusione sociale. Tramite l’associazione Borgo 1237 infatti si dà la possibilità ai ragazzi con disabilità o frequentanti centri diurni del territorio di seguire gratuitamente corsi di tennis.

Presente anche l’assessore Davide Casazza e il consigliere comunale Francesco Provicoli.