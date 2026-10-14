“Sguardi sull’arte” Seconda Edizione: tre serate tra capolavori, segreti e viaggi ad Arona

L’Assessorato alla Conservazione dei Beni Storici del Comune di Arona è lieto di presentare, dopo il successo della prima edizione nell’autunno dell’anno scorso, la seconda edizione di “Sguardi sull’arte”, un ciclo di tre incontri serali di divulgazione culturale dedicati ai grandi protagonisti della Storia dell’Arte, condotti dallo storico dell’arte Davide Frezzato.

I dettagli

L’iniziativa, a ingresso libero, si propone di offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza capace di unire bellezza, conoscenza e curiosità.

Il programma degli incontri

Giovedì 22 ottobre – Botticelli: Bellezza e mistero

Tra mito, filosofia e spiritualità. La predicazione di Savonarola: quanto influenzò davvero Botticelli e la sua visione della bellezza?

Venerdì 6 novembre – Michelangelo: Corpo e mente

L’artista per eccellenza, simbolo del Rinascimento e della cultura italiana. Un viaggio tra litigi fisici e ideologici.

Alla scoperta del genio.

Giovedì 19 novembre – Futurismo: Sfida al presente

L’Avanguardia più radicale. L’ultimo grande rinascimento italiano, bistrattato dalla Storia. Velocità, modernità, idee. Riviviamo l’ultimo grande desiderio italiano di reinventare l’Arte.

Un progetto per la città e la comunità

Il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli, dichiara: «La cultura rappresenta un elemento fondamentale per la crescita della nostra comunità e per la valorizzazione dell’identità della nostra città. Con la seconda edizione di “Sguardi sull’arte” proseguiamo nel percorso di promozione culturale di Arona, offrendo a cittadini e visitatori occasioni di approfondimento e di scoperta dei grandi protagonisti della storia dell’arte. Rendere

la cultura accessibile, coinvolgente e capace di suscitare curiosità significa investire nella qualità della vita della comunità e rafforzare il legame tra il nostro territorio, la sua storia e il suo patrimonio artistico.

Ringrazio l’Assessore Davide Casazza e lo storico dell’arte Davide Frezzato per aver contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, che arricchisce la proposta culturale della nostra città».

L’Assessore Davide Casazza sottolinea: «Visto il grande entusiasmo e l’ampia partecipazione che hanno coronato la prima edizione, siamo orgogliosi di dare il via alla seconda edizione di questo ciclo di incontri. Il nostro obiettivo è rendere la cultura e l’arte un’esperienza autentica, partecipata e vibrante. La storia dell’arte, raccontata con immutata passione e accuratezza, si riconferma un prezioso momento di

aggregazione, arricchimento personale ed un’esperienza culturale a 360 gradi. Per la seconda edizione proponiamo dei temi che possono creare curiosità nello spettatore, raccontando aneddoti unici e storie incredibili, senza perdere anche il punto di vista storico e artistico. Nell’ultimo appuntamento inoltre con il Futurismo affronteremo la storia di una delle avanguardie più importanti mai esistite, un’espressione artistica che troviamo anche nel nuovo Museo Fanny Usellini appena inaugurato nella nostra Arona».

Gli incontri si terranno alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Arona.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.