Premiazione del miglior lettore del 2024 alla biblioteca di Arona

Ritorna anche per il 2025 la premiazione del lettore che ha preso in prestito più libri nel 2024 alla biblioteca di Arona. Come per gli anni precedenti si è pensato di suddividere i lettori in quattro gruppi:

Adulti, giovani adulti (11-16 anni), Junior (7-10 anni) e baby (0-6 anni).

I premiati

Un’iniziativa che si pone l’obiettivo di premiare i più assidui lettori di libri presi in prestito dalla biblioteca, per incentivare la lettura e l’utilizzo dei libri in prestito e per far conoscere tutti i servizi bibliotecari.

Per l’anno scorso sono stati premiati dall’assessore Alessandra Marchesi e dall’assessore Monia Mazza i seguenti lettori:

Adulti: Bruzzone Clelia (162 libri)

Giovani adulti (11-16 anni): Veralli Anita (62 libri)

Junior (7-10 anni): Teterka Danilo (53 libri)

Baby (0-6 anni): Emiliano Moreno (203 libri)

Il libro più letto per il 2024 è stato: “La portalettere” di Francesca Giannone (Nord edizioni) con 29 prestiti seguito da “L'orizzonte della notte” di Gianrico Carofiglio (Einaudi) con28 prestiti e da “Il cognome delle donne” di Aurora Tamigio (Feltrinelli) con 21 prestiti. Per il prestito digitale l'ebook più letto è stato “Il Castagno dei cento cavalli” di Cristina Cassar Scalia (Einaudi) con 27 download, il periodico più letto in digitale è stata “La Stampa” con 9787 consultazioni uniche

giornaliere, seguita da “Il Corriere della Sera” con 4573 consultazioni uniche giornaliere.

Il mese con più prestiti è stato ottobre con 1.453 volumi prestati.

MLOL conta 2.548 prestiti digitali ebook e 27.682 accessi dell'edicola digitale.

Si ricorda che la biblioteca è aperta sia per il prestito sia per lo studio in sede, se si desidera prenotare i volumi si può inviare una mail a biblioteca@comune.arona.no.it, telefonare allo:

0322/ 44625 o direttamente dal catalogo online, consultabile su www.bant.erasmo.it.

Sempre attivo 24 ore su 24 il prestito digitale di ebook e l’accesso all’edicola digitale sia dal catalogo sopracitato sia direttamente da www.bibliotechebant.medialibrary.it.

Il servizio è gratuito e si accede con le credenziali comunicate al momento dell’iscrizione, per eventuale assistenza o ripristino delle credenziali contattare la biblioteca.