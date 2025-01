Divieto di pattinaggio ai lagoni di Mercurago

Il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli, prima a mezzo social e poi ufficialmente, ha disposto il divieto di pattinaggio all'interno del parco dei Lagoni di Mercurago.

Il divieto

"E' pericolosissimo pattinare ai Lagoni". Con queste parole il primo cittadino di Arona Alberto Gusmeroli comunicato di aver disposto il divieto di pattinaggio nel parco patrimonio Unesco. <Nella giornata di domenica ho mandato una pattuglia della polizia locale ad avvisare gli utenti e poi scritto all'Ente Parco affinché metta i cartelli di divieto>.

Chi, residente ad Arona e limitrofi, non ha mai pattinato sul lagoni centrale ghiacciato? In pochissimi, soprattutto andando indietro negli anni. La situazione climatica però ora è cambiata. E lo sa bene anche Gusmeroli che ha dovuto rispondere alle critiche di chi ha giudicato il provvedimento di divieto troppo severo.

<Molti anni fa le temperature erano costantemente sotto lo zero a gennaio ora invece abbiamo giorni come tre giorni fa a meno due e domenica a più otto e venerdì sarà più undici. Ciò che sembra ghiacciato e stabile in realtà non lo è. Anch’io preferirei evitare i divieti perché Compito nostro è in primis di informare e sensibilizzare. Quando non basta buonsenso, attenzione al pericolo e ragionevolezza vige il principio che prevenire è sempre meglio che curare e quindi in estrema ratio bisogna nostro malgrado vietare>. Il sindaco ha citato poi un episodio di cronaca accaduto proprio una manciata di giorni fa in provincia di Varese. Tre persone sono infatti cadute, fortunatamente senza conseguenze, nella Torbiera di Ganna a causa del cedimento del ghiaccio. <Io ho fiducia nella prudenza - chiude Gusmeroli - ma come detto non sono più i gennaio gelidi costantemente di una volta, ripeto: prevenire è meglio che curare>.