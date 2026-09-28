“Perché tutto il mondo ti segue? Il fascino senza tempo di Francesco d’Assisi”: incontro a Castelletto

In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, la Biblioteca comunale di Castelletto Sopra Ticino propone giovedì 1° ottobre alle ore 20.45, nella sala polivalente della biblioteca, la conferenza “Perché tutto il mondo ti segue? Il fascino senza tempo di Francesco d’Assisi”, affidata al professor Matteo Leonardi, docente all’Università di Torino e studioso della letteratura medievale e della tradizione francescana.

L’incontro

A 800 anni dalla sua morte, Francesco continua a essere una delle figure più conosciute e amate della storia, capace di parlare a persone molto diverse tra loro e di mantenere intatta la propria forza anche al di là della dimensione religiosa. Ma che cosa rende ancora oggi così affascinante la sua figura? Perché il suo messaggio ha attraversato i

secoli e continua a suscitare interesse e partecipazione?

Partendo da queste domande, il professor Leonardi accompagnerà il pubblico alla scoperta di Francesco uomo, comunicatore e protagonista di una straordinaria esperienza spirituale e culturale, raccontandone la personalità, le scelte e la capacità di entrare in relazione con la gente del suo tempo. Sarà una conferenza pensata per tutti, con un taglio divulgativo e accessibile, lontano dai toni accademici, per riscoprire una figura che, a otto secoli di distanza, continua a esercitare un fascino sorprendentemente attuale.

L’incontro si inserisce nelle iniziative dedicate all’ottavo centenario della morte di San Francesco, che ricorre il 4 ottobre 2026. Nel corso della serata sarà anche possibile conoscere il recente volume “Francesco e i giullari. Il canto delle laude come forma di predicazione”, scritto da Matteo Leonardi insieme a Francesco Zimei, dedicato al rapporto tra Francesco, la predicazione e la nascita della tradizione della lauda.