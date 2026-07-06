Per il festival “Terra e laghi” – Spettacolo “Il piccolo principe” a Castelletto S. Ticino

Sabato 11 luglio alle ore 21 Castelletto Sopra Ticino ospiterà uno degli appuntamenti della XX edizione del Festival Internazionale Terra e Laghi, prestigiosa rassegna culturale che da oltre vent’anni porta il teatro nei luoghi più suggestivi dell’Insubria e della Macroregione Alpina.

I dettagli

Nato con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue comunità attraverso l’arte e la cultura, il festival coinvolge ogni anno decine di Comuni e istituzioni italiane e svizzere, trasformando piazze, parchi, giardini e spazi storici in palcoscenici a cielo aperto e contribuendo alla promozione turistica e culturale dei territori coinvolti.

Nell’ambito della rassegna, il pubblico potrà assistere allo spettacolo per famiglie e bambini “Il Piccolo Principe – Il Viaggio di un Cuore Bambino”, produzione del Teatro dei Navigli ispirata al celebre capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. Con la regia di Luca Cairati e l’interpretazione di Maurizio Misceo, attore e performer di musical, lo spettacolo propone una rilettura poetica, coinvolgente e accessibile di uno dei racconti più amati di sempre.

Attraverso parole, musica dal vivo e continui cambi di atmosfera, gli spettatori accompagneranno il Piccolo Principe nel suo viaggio tra pianeti e incontri straordinari: dal re all’uomo d’affari, dall’ubriacone alla volpe, fino alla rosa. Un percorso emozionante che parla ai più piccoli ma sa conquistare anche gli adulti, invitandoli a riscoprire il valore dell’immaginazione, dell’amicizia e dello stupore.

Lo spettacolo si distingue per la sua capacità di affrontare un classico senza tempo con uno sguardo contemporaneo, mantenendone intatta l’essenza e il profondo messaggio umano. Un appuntamento pensato per tutta la famiglia, capace di regalare emozioni, sorrisi e momenti di riflessione in una serata all’insegna della cultura e della condivisione.

Un sentito ringraziamento va alla ditta Sibilia di Castelletto Sopra Ticino, main sponsor dello spettacolo, la cui generosità e sensibilità culturale hanno reso possibile la realizzazione di questo evento e la partecipazione della città a una delle più importanti rassegne teatrali del territorio.