Open Day alla biblioteca di Castelletto Ticino

Sabato 8 novembre la Biblioteca di Castelletto Sopra Ticino apre le sue porte al pubblico per un Open Day ricco di appuntamenti per tutte le età: sarà una giornata interamente dedicata ai libri, al gioco e al benessere della lettura.

Il programma

Mattina – Ore 9.30

La giornata si apre con un evento speciale dedicato ai più piccoli, a cura di Giocofiaba di Milano: “Il bibliotecario e il mostro dei libri”, uno spettacolo divertente e ritmato che racconta le avventure di un piccolo bibliotecario alle prese con un mostro divoralibri. Tra misteri e risate, i bambini scopriranno il magico mondo delle biblioteche e, con il loro aiuto, forse riusciranno a svelare il segreto nascosto tra gli scaffali dei libri.

Pomeriggio – Ore 14.30

Il pomeriggio è dedicato ai ragazzi con l’inaugurazione ufficiale della Ludoteca della Biblioteca, in collaborazione con Crazy Comics di Varese.

Un’occasione per immergersi in un pomeriggio di giochi investigativi e di ruolo, guidati da esperti, in gruppi e con atmosfere ispirate a Halloween: tra scenari dark e suggestioni vittoriane, il divertimento è assicurato!

I giochi resteranno poi a disposizione della biblioteca, arricchendone l’offerta culturale e ludica.

È necessaria la prenotazione.

Chiusura – Ore 18.00

La giornata si concluderà con un incontro di libroterapia umanistica a cura di Alessia Bianchi, la libraia dai riccioli rossi.

Si tratta di una disciplina ancora poco conosciuta in Italia, che riscopre la lettura come “balsamo per l’anima”, capace di attivare un processo catartico e rigenerante. L’incontro offrirà al pubblico la possibilità di conoscere un approccio nuovo e profondo al libro, che va oltre il tradizionale gruppo di lettura e si propone come un autentico percorso di benessere interiore.

Ai presenti sarà offerto anche un piccolo aperitivo per condividere insieme un momento di convivialità.