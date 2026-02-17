Nativi Teatrali: “Rosaluna e i lupi” il 21 febbraio ad Arona

Continua la stagione della rassegna Nativi Teatrali firmata da Arona Città Teatro, con la mascotte Tac e i tanti occhi spalancati dei bambini sulla meraviglia delle storie che si animano sul palco.

Nativi Teatrali

Sabato 21 febbraio alle 17 al teatro San Carlo di via Don Minzoni 17 ad Arona va in scena ROSALUNA E I LUPI, di Progetto g.g. con Consuelo Ghiretti, Francesca Grisenti, Elena Gaffuri, pupazzi di Ilaria Comisso.

Lo spettacolo racconta la storia di Rosaluna, abitante del Paese dei Noncontenti, che un giorno inizia a cantare, e viola una regola imposta dal Sindaco, e poi ancora e ancora, fino a ritrovarsi dall’altra parte, dove “non ci si va”. E in questo andare, compie un viaggio Rosaluna, per poi infine brillare in un mondo nuovo, in un modo nuovo. Come luna. Attraverso i corpi degli attori e l’uso delle maschere e del pupazzo mosso a vista, lo spettacolo vuole stimolare l’immaginario dei

piccolissimi esplorando i temi della paura, del coraggio e della libertà. Libertà di essere se stessi, autori della propria vita, parte attiva del mondo. Le musiche originali si intrecciano alla tessitura drammaturgica, portando avanti la storia di chi non teme di essere quello che è. Di chi va oltre. Oltre le aspettative, la realtà, il quotidiano. La storia di Rosaluna, una piccola grande donna, capace di superare i confini di quello che c’è già. Capace di andare oltre i Noncontenti. Illuminando un po’ le loro paure e anche le loro vite. Uno spettacolo di piccole e grandi luci. Di mille fuochi. La storia di una vita. Che si compie. La storia di chi ha il coraggio di essere com’è.

“La luna è lì apposta, scompare e ricompare proprio perché se ci fosse sempre sarebbe banale. Funziona come il desiderio, che implica il cercar le stelle proprio quando non ci sono o si teme siano nascoste da qualche parte dell’universo.

Funzione come speranza, che permette di andare oltre ciò che già c’è di costruire e costruirsi” (P. Crepet)

“Abbiamo scelto questa storia – dice Progetto g.g. – per parlare all’infanzia, per poter dire ai piccoli e ai loro grandi di non farsi bastare nulla, di non arroccarsi, di non chiudere la porta di casa e non rimanere immobili dentro ai propri confini.

Dentro al proprio villaggio. Ma di andare oltre, alla ricerca di qualcosa di nuovo. Di scegliere e di crearsi il mondo proprio. Cercatevi le vostre stelle. E prendetevi la luna. Ognuno la sua ovviamente”.