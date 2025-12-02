Natale alla biblioteca di Arona

Tutte le attività sono gratuite ma è consigliata la prenotazione

Con l’avvicinarsi del Natale ritornano le letture a tema in biblioteca ad Arona dedicate ai più piccoli.

Tre imperdibili appuntamenti per tutti i bambini

Giovedì 4 dicembre ore 16.45 “Neve e il Girotondo dell’Acqua”

Letture e laboratorio a cura di Gloria Carraro dedicate ai bambini da 4 a 10 anni

Giovedì 11 dicembre ore 16.45 “Natale in Arrivo: passeggiata tra le Storie”

Attività narrativa a cura di Paola Zarini dedicate ai bambini da 4 a 10 anni

Sabato 20 dicembre ore 10.30 “Nevicano storie”

Letture a cura delle volontarie Nati per Leggere dedicate ai bambini da 2 a 6 anni.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene:

“Le numerose iniziative proposte dalla nostra Biblioteca rappresentano un prezioso tassello del ricco calendario di appuntamenti che renderà il Natale 2025 un momento magico per tutta la città. Attraverso letture, laboratori e narrazioni dedicate ai più piccoli, custodiamo il valore della cultura come luogo di incontro, immaginazione e crescita condivisa.”

Tutte le attività sono gratuite, ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo

0322/44625.