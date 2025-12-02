Natale alla biblioteca di Arona

Con l’avvicinarsi del Natale ritornano le letture a tema in biblioteca ad Arona dedicate ai più piccoli.
Tre imperdibili appuntamenti per tutti i bambini
Giovedì 4 dicembre ore 16.45 “Neve e il Girotondo dell’Acqua”
Letture e laboratorio a cura di Gloria Carraro dedicate ai bambini da 4 a 10 anni
Giovedì 11 dicembre ore 16.45 “Natale in Arrivo: passeggiata tra le Storie”
Attività narrativa a cura di Paola Zarini dedicate ai bambini da 4 a 10 anni
Sabato 20 dicembre ore 10.30 “Nevicano storie”
Letture a cura delle volontarie Nati per Leggere dedicate ai bambini da 2 a 6 anni.
L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene:
“Le numerose iniziative proposte dalla nostra Biblioteca rappresentano un prezioso tassello del ricco calendario di appuntamenti che renderà il Natale 2025 un momento magico per tutta la città. Attraverso letture, laboratori e narrazioni dedicate ai più piccoli, custodiamo il valore della cultura come luogo di incontro, immaginazione e crescita condivisa.”
Tutte le attività sono gratuite, ma è consigliata la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo
0322/44625.