Museo Fanny Usellini ad Arona: domani l’inaugurazione

Sabato 26 settembre alle ore 11.00 Arona inaugura ufficialmente il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Fanny Usellini” – Polo di Inclusione Sociale, un nuovo spazio culturale nato con l’obiettivo di coniugare la valorizzazione del patrimonio artistico con una forte vocazione sociale.

I dettagli

Il Museo non nasce infatti soltanto come luogo dedicato alla conservazione e alla fruizione dell’arte, ma come spazio aperto alla comunità, nel quale la cultura diventa uno strumento di relazione, partecipazione e inclusione.

La sua peculiarità è proprio quella di mettere in dialogo arte e sociale, creando opportunità concrete di coinvolgimento per persone con disabilità e in condizioni di fragilità. Le attività del Museo potranno infatti diventare occasione di formazione, crescita, autonomia e partecipazione alla vita della comunità, anche attraverso il coinvolgimento nelle attività di accoglienza, biglietteria e caffetteria.

Un modello nel quale l’inclusione non rappresenta un elemento aggiuntivo, ma una componente strutturale dell’identità del Museo.

Al centro del progetto c’è naturalmente l’arte: la collezione comprende 556 opere tra dipinti e sculture, donate alla Città di Arona dalla famiglia Sansone-Usellini, un patrimonio che viene così restituito alla collettività e reso accessibile a cittadini, scuole, famiglie e visitatori.

Il Museo vuole quindi essere un luogo nel quale la bellezza dell’arte possa generare anche occasioni di incontro, autonomia e partecipazione, superando l’idea tradizionale del museo come semplice spazio espositivo.

Biglietti e visite

Le tariffe previste sono:

* Biglietto intero: € 6,00

* Biglietto a data aperta: € 7,00

* Biglietto ridotto: € 4,00 – Over 65, 12-26 anni e residenti ad Arona

* Minori di 12 anni: gratuito

* Persone con disabilità + 1 accompagnatore: gratuito

* Gruppi (minimo 15 persone) e scolaresche: € 4,00

* 1 insegnante gratuito ogni 15 alunni

* Visita guidata (durata 2 ore, minino 1 persona sino ad un massimo di 15 persone): € 80,00, oltre al biglietto ridotto

* Libretto guida: € 2,00

* Audioguida: € 2,00

* Attività di laboratorio: tariffa da definire singolarmente

Prenotazioni: per informazioni, disponibilità e prenotazioni è possibile accedere al sito ufficiale

www.museofannyusellini.it – Prenotazioni e informazioni

Il Museo Fanny Usellini si presenta così come un luogo nel quale arte e inclusione si incontrano: un patrimonio da conoscere, ma soprattutto uno spazio da vivere, condividere e costruire insieme.