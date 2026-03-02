Mille nuvole e diecimila ruscelli: la presentazione del libro ad Arona

Sabato 7 marzo alle ore 11.00, presso la biblioteca civica, presentazione del libro di storia e poesia Mille nuvole e diecimila ruscelli a cura di Claudio Pari: la Cina con i suoi misteri e la sua saggezza proverbiale costudita dentro un oriente sconosciuto e lontano, l’amore per la tradizione che da secoli insegna ad amare la loro filosofia di vita con la grazia e il loro straordinario ordine mentale.

Mille nuvole e diecimila ruscelli

Una raccolta che è un viaggio nella storia e nella cultura cinese, sapientemente illustrata da una serie di fotografie e spunti storico culturali.

Contestualmente sarà esposta una mostra fotografica Mille nuvole e diecimila ruscelli: paesaggi e poesie cinesi, che sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca fino al 10 aprile.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: «Ancora una volta la nostra Biblioteca diventa luogo di incontro tra culture, sensibilità e visioni del mondo. Questa raccolta e la mostra che l’accompagna rappresentano un’occasione preziosa per avvicinarci a una civiltà millenaria attraverso la poesia e le immagini, strumenti capaci di creare ponti e dialogo tra popoli diversi. La cultura è scoperta, è apertura, è crescita condivisa e siamo entusiasti di esserne facilitatori»