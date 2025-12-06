Mercatino Contadino di Natale l’8 dicembre a Dagnente

Il comune di Arona, in collaborazione con la Pro Loco Felice Cavallotti – APS Dagnente, annuncia l’edizione 2025 del Mercatino Contadino di Natale, che si svolgerà lunedì 8 dicembre, dalle 9 alle 16, nella suggestiva frazione di Dagnente.

Il mercatino

La manifestazione offrirà ai visitatori un percorso tra bancarelle ricche di prodotti autentici, sapori locali e specialità artigianali, il tutto immerso in un’atmosfera natalizia particolarmente accogliente.

Il Mercatino rappresenta un’occasione unica per valorizzare le produzioni del territorio e per vivere una giornata di festa, tradizione e comunità.

“Il Mercatino Contadino di Natale è un appuntamento che racconta l’identità della nostra comunità,” dichiara il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli. “Valorizzare i produttori locali e sostenere le nostre frazioni significa rafforzare il legame con le nostre radici e offrire a cittadini e visitatori un momento di condivisione autentica.”

L’amministrazione comunale e la Pro Loco invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questo appuntamento ormai immancabile nel calendario natalizio aronese.